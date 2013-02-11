ЗМІ: У київського Арсеналу залишилося всього 13 футболістів

У столичному футбольному клубі "Арсенал" на даний момент числиться лише 13 гравців. Про це повідомляє німецький сайт, що спеціалізується на трансферному футбольному ринку, transfermarkt.de.

Сьогодні він представив чергову оновлену статистику стосовно кількості гравців у клубах та їх вартості на трансферному ринку.

Сумарна вартість гравців "Арсеналу" становить 8,8 млн євро. І це означає, що у столичного клубу далеко не найдешевші гравці за цінами ринку (середня вартість - 676 тис. 923 євро). Так, приміром, вартість 27 гравців запорізького "Металурга" становить лише 9,875 млн євро (в середньому, 365 тис. 741 євро за гравця). Середня ціна за гравця клубу української Прем'єр-ліги, за даними сайту коливається в районі 600-800 тис. євро.

Виняток становить четвірка грандів вітчизняного футболу - донецький "Шахтар", київське "Динамо", дніпропетровське "Дніпро" і харківський "Металіст". Гравці харківського клубу, в середньому, коштують близько 2,5 млн євро, дніпропетровського - 3 млн, київського - 5 млн і донецького - 6,1 млн в європейській валюті.

Сумарна вартість гравців Прем'єра-ліги, за даними порталу, становить 604,575 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, нинішній власник київського "Арсеналу" Вадим Рабинович на початку січня заявив про те, що не збирається надалі фінансувати команду в тому обсязі, в якому це було передбачено до кінця 2012 року. Як результат, у зимове міжсезоння "Арсенал" залишили 12 гравців. Тиждень тому з'явилася інформація про те, що новим власником "Арсеналу" стане народний депутат від Партії регіонів і президент Федерації кінного спорту України Олександр Онищенко. Втім, офіційної зміни власника в клубі ще не відбулося і, за словами В.Рабиновича, він продовжує переговори з потенційним власником клубу.