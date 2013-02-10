Київське «Динамо» посіло третє місце на Marbella Cup

В іспанській Марбельє завершився матч за третє місце на товариському міжнародному турнірі. Кияни обіграли грузинське «Торпедо» з Кутаїсі з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Ці змагання стали останнім етапом підготовки киян до нового сезону і другим збором команди в міжсезонні. Перший, одразу після новорічних канікул, також відбувся в Марбельє.

В рамках змагань Marbella Cup кияни провели три матчі, двічі вигравши і один раз програвши. Сьогодні суперником киян було кутаїське «Торпедо». Враховуючи швидке наближення сезону, варто було чекати від підопічних Олега Блохіна високих швидкостей і чіткої взаємодії гравців на полі.

Вже на початку матчу стало зрозуміло, що зустрічаються два абсолютно різних за рівнем гри і майстерності суперника. На 26-ій хвилині Лукман Аруна втік у відрив, віддав пас на Адміра Мехмеді, який, у свою чергу, точно відпасував на Андрія Ярмоленка. Динамівцеві не залишалося нічого іншого, як уразити ворота суперника, 1:0. Через 11 хвилин кияни подвоїли свою перевагу. Мігель Велозу виконав відмінну подачу з штрафного, яку А. Мехмеді замкнув не менш ефектним ударом ногою з льоту.

На початку другого тайму Роман Безус, після подачі з флангу Ніко Кранчара довів рахунок до великого, а на 62-ій хвилині вже сам Н. Кранчар довів перевагу в рахунку киян до 4:0.

Лише після цього динамівці розслабилися і дозволили суперникові скоротити розривши до двох м`ячів. Відрізнилися Георгій Датунаїшвілі і Ніка Сабанадзе.

Вже завтра, у понеділок, динамівці повертаються додому. А у четвер, 14 лютого, в Києві відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» -- «Бордо» (Франція).