Екіпаж українців ледь не потрапив у призери Rally Sweden

У Швеції завершився другий етап чемпіонату світу з ралі. Гонка склалася вельми успішно для українських екіпажів, два з яких потрапили до двадцятки найсильніших у загальному заліку. А в класі WRC2 екіпаж Юрія Протасова посів четверте місце, повідомляє офіційний сайт гонки.

Переможцем чотириденного марафону по засніжених дорогах Скандинавії (були також ділянки траси, прокладені по льоду) став француз Себастьян Огіер, який сенсаційно випередив свого співвітчизника і тезку, кращого на даний момент пілота світу Леба. Третє місце у норвежця Мадса Остберга.

До фінішу етапу чемпіонату світу доїхали і три українські екіпажі. Юрій Протасов з команди «Дарниця Моторспорт» фінішував у загальному заліку на 15-му місці Крім того, він зайняв високе четверте місце у своєму класі, ледь не потрапивши в призери. Для попадання на третє місце і подіуму йому не вистачило всього 3 хв. 15 сек. У свою чергу, Олексій Кікірешко фінішував у загальному заліку 19-м, а його партнер по команді Олексій Тамразов - 31-м.

До фінішу не доїхав тільки екіпаж Валерія Горбаня з Mentos Ascania Racing, що зумів подолати половину дистанції - 11 спеціальних швидкісних ділянок з 22. Його машина отримала серйозні механічні пошкодження на трасі.

Наступним етапом чемпіонату світу стане гонка в Мексиці. Хто з українських екіпажів туди поїде поки невідомо. За регламентом змагань з 13 етапів екіпажі зобов'язані проїхати сім. Шість кращих результатів йдуть в загальний залік за підсумками року. Вже відомо, що в четвертому етапі чемпіонату світу, який відбудеться в Португалії, буде брати участь екіпаж Валерія Горбаня.