Українська збірна з тенісу достроково програла іспанкам в Кубку Федерації

Збірна України програла три одиночні матчі і достроково втратила шанси на попадання в плей-офф Світової групи, повідомляє офіційний сайт турніру.

Після двох програшів у суботу, сьогодні українкам необхідно було вигравати всю третю гру. Але вже в першому матчі дня господині корту оформили загальну перемогу. Марія-Тереза Торро-Флор, що займає 101-е місце в світовому рейтингу вийшла на корт в ролі фаворита проти 167-ої в світі Юлії Бейгельзімер. Свій статус іспанка підтвердила швидко і упевнено, в матчі, який тривав трохи більше години, - 6:4, 6:2.

Після цього на корт вийшли пари. Ю. Бейгельзімер, яка ще не встигла сильно втомитися, склала дует Ользі Савчук. Разом вони у наполегливій боротьбі зуміли обіграти М. Торро-Флор і Нурію Ллагостеру Вівес - 6:3, 2:6, 10:5. За регламентом Кубка Федерації, в парній зустрічі, у разі рівності після двох сетів грається «супертайбрейк» до 10 очок.

Таким чином, спільний рахунок матчу, на даний момент, 3:1 на користь збірної Іспанії. Не зіграною залишається ще одна одиночна зустріч.

Для того, щоб зберегти своє місце у ІІ Світовій групі, тепер українкам необхідно виграти матч плей-офф, який відбудеться 20-21 квітня. Команда-суперник в цьому матчі визначиться найближчим часом за підсумками жеребкування.