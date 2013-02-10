Українські біатлоністи невдало виступили в гонці переслідування

У чоловічій гонці переслідування на 12,5 км. кращий з українців - Андрій Дериземля - ​​зайняв лише 30-е місце, поступившись переможцю майже дві з половиною хвилини, повідомляє кореспондент УНІАН.

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У сьогоднішній гонці спортсмени стартували за результатами вчорашнього спринту. І Андрій Дериземля пішов на дистанцію 17-м, з відставанням від лідера на 1 хв. 12 сек. При такому розкладі вірити в підсумковий успіх було важко, бо спортсмен не показав напередодні ні високих швидкостей, ні ідеальної стрільби. І сьогодні А. Дериземля лише до середини дистанції тримався у другому десятку біатлоністів. У стрільбі лежачи він не допустив жодного промаху. Але потім, на двох вогневих рубежах в положенні стоячи лідер нашої команди допустив по два промахи і збільшив своє відставання від лідера майже до двох з половиною хвилин. Що стосується його чистого результату, то дистанцію він проїхав за 35 хв, 05,3 сек.

Трохи поліпшив свій результат у порівнянні зі спринтерської гонкою сьогодні Артем Прима. Стартувавши 42-м, він прийшов на фініш 36-м. При цьому його стрільба також не була ідеальна - три промахи на двох рубежах в положенні лежачи. Від лідера він відстав на 3 хв. 37,7 сек. А ось Сергій Семенов, який стартував 41-м, ідеально відстріляв тільки в заключній «стійці». На інших вогневих рубежах він промахнувся в цілому п'ять разів і фінішував 45-м з відставанням у 4 хв. 38,5 сек. Відзначимо також, що фінішував вчора на 39-му місці Сергій Седнєв сьогодні на дистанцію не виходив. Тренерський штаб збірної вирішив поберегти його для інших гонок.

Що стосується лідерів, то триразовим чемпіоном світу на цьому змаганні вже став норвежець Еміль Хегле Свендсен. Примітно, що він здобув третю перемогу у трьох можливих гонках - змішаній естафеті, спринті та гонці переслідування. Другим, як і напередодні в спринті, фінішував француз Мартін Фуркад, а бронзова медаль в активі росіянина Антона Шипуліна.