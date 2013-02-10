Збірна України програла у фіналі «Кубка легенд»

Принципове суперництво цього разу завершилося перемогою господарів поля - 9:6, повідомляє кореспондент УНІАН.

Якщо напередодні, в матчах групового етапу українці на рівних протистояли грізним італійцям (4:4) і впевнено обіграли ще одну провідну команду в світовому футболі - португальців (8:3), то сьогодні з грою не ладналося від самого початку. Перший тайм пройшов з повною перевагою росіян, які виявилися набагато зігранішими і краще підготовленими до турніру в цілому. Особливо виділялися на тлі суперника «спартаківське» тріо 90-х років - Єгор Титов, Андрій Тихонов та Дмитро Аленічев. Вони і напередодні, і сьогодні у фіналі забили левову частку голів. У результаті, перший тайм матчу завершився з рахунком 7:1. Вже наприкінці тайму, за рахунку 7:0, рахунок змінив Сергій Нагорняк.

У другій половині гра спочатку різко помінялася. Віталій Косовський, Едуард Цихмейструк і Сергій Закарлюка зробили все, щоб відновити інтригу. Допоміг українцям автоголом і Олексій Смертін. Але, після того, як рахунок став 7:5 росіяни знову включили максимальні швидкості і забили два голи. Зокрема, хет-триком відзначився Андрій Тихонов. А другий гол Сергія Закарлюки лише дозволив встановити остаточний рахунок матчу - 9:6.

Нагадаємо, що це друга поспіль перемога росіян. Рік тому збірна ветеранів України також програла у фіналі «Кубка Легенд» з рахунком 2:6.