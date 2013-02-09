Збірна України вийшла у фінал Кубка легенд

Як і рік тому, у вирішальному матчі змагань зустрінуться збірні України та Росії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Згідно з регламентом турніру, в перший день змагань шість команд було поділено на дві групи. Збірній Україні дісталися грізні суперники в особі національних команд Італії та Португалії. Втім, тренерові нашої команди Володимиру Бессонову вдалося зібрати дуже сильний склад, де був сплав ветеранської молодості 40-річних і досвідчених 50-річних. До Москви приїхали такі відомі в недалекому минулому гравці, як Дмитро Парфенов, Владислав Ващук, Юрій Дмітрулін, Олександр Заваров, Сергій Ребров.

І вже в першій грі турніру - з фаворитами з Італії - українці показали, що можуть грати абсолютно на рівних, 4:4.

А вже в наступній грі групи В португальці і зовсім обіграють італійців (10:6) і стають головними претендентами на вихід у фінал. Проте, українці у вирішальний момент зуміли показати свої кращі якості, вигравши – 8:3. При цьому, результат матчу був передбачений вже після першого тайму, коли українці вели з рахунком 5:1. Серйозний настрій збірної в товариському турнірі ветеранів доводить той факт, що і в першому, і в другому матчі українці грали, не жаліючи себе і суперника. Грубими фолами відзначилися Едуард Цихмейструк і Сергій Закарлюка.

Іншим фіналістом стала збірна Росії. Команда, чи не єдина, що складається суцільно із зоряних гравців минулих років і за складом, що повністю відповідає назві змагань. На шляху до фіналу вона розгромила збірні Голландії – 7:4 і Німеччині – 12:1.

Нагадаємо, що в 2012 році у фіналі цього турніру росіяни виграли з рахунком 6:2.