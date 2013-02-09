Підгрушна стала чемпіонкою світу з біатлону, у Семеренко - бронза

Як передає кореспондент УНІАН, в чеському Нове-місце завершилися жіночі спринтерські перегони в рамках чемпіонату світу з біатлону.

«Золото» в цій дисципліні дісталося українці О.Підгрушній. Ще одну медаль – бронзову – Україні принесла Вікторія Семеренко.

О.Підгрушна проїхала дистанцію на 6,4 секунди швидше за норвежку Тори Бергер, яка, у свою чергу, одного разу промахнулася на «стійці».

Разом з тим В.Семеренко, також як і О.Підгрушна, яка жодного разу не промахнулася на вогняних рубежах, програла своїй співвітчизниці по дистанції 22,8 секунди.

Ці результати допоможуть українкам в боротьбі за медалі в завтрашній гонці переслідування. Згідно з правилами змагань, спортсмени стартують не одночасно і не з інтервалом в 30 секунд, а за підсумками спринту. Тобто, О.Підгрушна піде на 6,4 сек. Раніше, ніж Т.Бергер, потім піде на дистанцію В.Семеренко і далі – решта учасниць перегонів в тому порядку, який був визначений сьогодні.