Кубок федерації: Українські тенісистки програли іспанкам

Як повідомляє офіційний сайт турніру, в іспанському Аліканте завершився перший день матчу II Світової групи Кубка Федерації з тенісу, який неофіційно вважається чемпіонатом світу серед жіночих національних збірних. Українська команда програла сьогодні обидві зустрічі в одиночному розряді,

Українки з самого початку не вважалися фаворитками на цьому матчі. Адже рейтинг іспанок і їхня перевага господарів корту давала команді практично гарантовані шанси на успіх. Саме так і сталося. Правда, у першому матчі Лурдес Домінгес Ліно, що займає у світовому рейтингу 51-ше місце, насилу обіграла українку Е.Світоліну, що не входить навіть у Тор-100 рейтингу. Більш того, Е.Світоліна ще недавно грала в юніорських змаганнях і має дуже малий досвід змагань у дорослому тенісі. Тим не менш, свою перемогу Д.Лін здобула у впертій боротьбі - 5:7, 6:2, 8:6.

Могли розраховувати на успіх українки й у другому матчі, де зустрічалися Л.Цуренко та Сільвія Солер-Еспіноза, які стоять поряд у табелі про ранги. Однак, перевага свого майданчика в даному випадку прямо вплинула на результат гри. Матч проходив на корті з м'яким грунтовим покриттям, де іспанка відчуває себе впевненіше за суперницю. У підсумку - 7:6, 6:4.

Загальний рахунок матчу 2:0 на користь іспанок, і для перемоги за підсумками всього матчу завтра їм буде потрібно виграти лише одну зустріч. Загалом у розкладі на завтрашній день - два одиночних поєдинки і одна парна гра.