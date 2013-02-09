ЧС-2013: Українські біатлоністи залишилися без нагород у спринті

Як передає кореспондент УНІАН, у чеському Нове-Мєсто завершилася перша гонка суботнього дня на чемпіонаті світу з біатлону.

У чоловічому спринті збірна України виступила украй невдало і залишилася не лише без медалей, а й фактично без шансів на успіх у завтрашній гонці переслідування.

За правилами змагань, сьогодні спортсмени їхали три кола по 2,5 км і двічі стріляли – з положення лежачи і стоячи. Завтра біатлоністи стартуватимуть у гонці переслідування за результатами сьогоднішніх змагань.

Кращий український біатлоніст, ветеран національної команди Андрій Дериземля, для якого це 17-й чемпіонат світу в кар'єрі, посів лише 17-е місце. При цьому А.Дериземля ідеально відстріляв лежачи і лише раз помилився на вогневому рубежі в положенні стоячи. Штрафне коло довжиною 150 метрів спортсмени, за статистикою, пробігають за 23-25 секунд. Разом з тим, А.Дериземля відстав від лідера за підсумками 10-кілометрової гонки на 1 хв. 12 сек., не зумівши на високій швидкості пройти дистанцію. Відіграти такий великий відрив, враховуючи сьогоднішню швидкість лідера української збірної на дистанції, буде украй проблематично.

Решта представників української збірної виступили ще гірше: Сергій Седнєв посів 39-е місце (2 промахи, відставання 1,54), Сергій Семенов – 41-і (2, 1,54) і Артем Прима – 42-і (1, 1,58).

Чемпіоном світу в спринті став норвежець Еміль Хегле Свендсен. «Срібло» - у француза Мартіна Фуркада, «бронза» - у Якова Фака із Словенії.

З повними результатами гонки можна ознайомитися тут.