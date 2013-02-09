На Євробаскет до України приїдуть більше мільйона іноземців

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йшлося на установчому засіданні Координаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу під головуванням Президента України Віктора Януковича.

На зборах було презентовано Концепцію підготовки національної спортивної інфраструктури до Євробаскету-2015. Змагання проходитимуть у Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові, Львові та у Києві. Українська столиця стане ареною, зокрема, для фіналу змагань.

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«Київ уже має досвід проведення змагань такого рівня, тож переконаний, що ми зможемо підготуватися на належному рівні. Євро-2012 дало потужний поштовх до розвитку київської економіки, переконаний, що Євробаскет принесе киянам не гірші результати. Тим більше, ми розглядаємо ці змагання як стимул для нашої туристичної галузі», – сказав голова КМДА Олександр Попов.

Аби це стало можливим, у місті збудують нову надсучасну мультифункціональну арену. Спортивний центр попередньо планують розташувати за містом, на перетині вулиці Академіка Заболотного та Столичного шосе. Зводитимуть його за кошти інвесторів на умовах державно-приватного партнерства. Окрім площ для проведення спортивних змагань, він вміщуватиме інформаційний центр та матиме розвинуту інфраструктуру, зокрема, заклади громадського харчування, фітнес-центр та громадський паркінг.

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Також планується провести повномасштабну реконструкцію столичного Палацу спорту, на базі якого у тому числі проходитимуть матчі в рамках Євробаскету-2015.

Загалом у змаганнях візьмуть участь 24 національні збірні з баскетболу, які проведуть 90 матчів. Очікується, що Україну під час Євробаскету відвідає понад мільйон іноземних туристів.