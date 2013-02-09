Янукович доручив Азарову доповісти про підготовку ЧС з художньої гімнастики

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Я просив би Вас доповісти, які в нас є проблеми і що необхідно зробити, щоб ми успішно провели Чемпіонат світу з гімнастики», - сказав В.Янукович, звертаючись до керівника уряду.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2011 року Міжнародна федерація гімнастики ухвалила рішення, що Україна прийме Чемпіонат світу з художньої гімнастики 2013 року. 32-га першість пройде у вересні 2013 року у столичному Палаці спорту.