Янукович доручив Азарову доповісти про підготовку ЧС з художньої гімнастики
02:39, 09 лютого 2013Спорт
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Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову найближчим часом доповісти про хід підготовки до проведення в Україні Чемпіонату світу з художньої гімнастики у 2013 році.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
«Я просив би Вас доповісти, які в нас є проблеми і що необхідно зробити, щоб ми успішно провели Чемпіонат світу з гімнастики», - сказав В.Янукович, звертаючись до керівника уряду.
Як повідомляв УНІАН, влітку 2011 року Міжнародна федерація гімнастики ухвалила рішення, що Україна прийме Чемпіонат світу з художньої гімнастики 2013 року. 32-га першість пройде у вересні 2013 року у столичному Палаці спорту.
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