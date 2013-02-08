Янукович не хоче повторювати на Євробаскеті колишніх помилок

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Буде напружена і дуже відповідальна робота. Тому кожен на своєму місці з першого дня, не чекаючи окремих якихось вказівок або перевірок контрольних повинен відпрацювати план виконання тієї ділянки роботи, який буде доручений, і мені особисто доповісти», - сказав Віктор Янукович, звертаючись до учасників Координаційного комітету.

Глава держави зазначив, що Україна вже володіє позитивним досвідом організації масштабних спортивних змагань. Країна успішно прийняла чемпіонат Європи з футболу. «Євробаскет буде для нас черговим випробуванням», - сказав президент, відзначивши, що запропонував віце-прем'єр міністру Олександру Вілкулу залучити до цієї підготовки фахівців, які забезпечували проведення Євро-2012, а також Федерацію баскетболу України та спортивну громадськість.