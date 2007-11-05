У Андрія Вороніна народився син

Український форвард Андрій Воронін пропустив суботній матч з Блекберном з поважної причини - в день гри у нього народився син. Ім`я дитині батьки поки не вибрали. Ось що повідомив журналістам щасливий батько:

"Все пройшло нормально, дитина здорова. Вага — 3 120, а зріст тут чомусь не поміряли, але на око — десь сантиметрів 50. У суботу о 21.55 за місцевим часом Юля народила, а вже в неділю в обід поїхав її забирати. Лікарі сказали, що пологи пройшли вдало".

Коли святкуватиме щасливу подію, Андрій ще не вирішив - попереду відповідальні ігри за клуб і за збірну:

"У лікарню приїжджали друзі — мене підтримати, ми з ними потім вдома вина трохи випили, відзначили. А коли свято буде, ще не вирішив. На носі — гра з «Бешикташем» в Лізі чемпіонів. Втрачати очки заборонено. Ось, можливо, після суботнього матчу з «Фулхемом». Там кілька вихідних буде. А потім — в збірну. Потрібно гідно завершити кваліфікацію. Шансів у нас немає, але дуже хочеться не пустити на Євро-2008 французів", - сказав футболіст.

За матеріалами Спорт.com.ua