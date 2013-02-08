Колесніков просить Януковича створити нове нацагентство

Президент України Віктор Янукович вважає, що при підготовці до фінального турніру Чемпіонату Європи з баскетболу “Євробаскет-2015” необхідно врахувати помилки, які були допущені при підготовці до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що проводився в Україні та Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Координаційного комітету з підготовки та проведення Євробаскету-2015.

“У нас є досвід проведення європейських чемпіонатів, тому Євробаскет - це черговий чемпіонат. Таким чином, ми будемо втілювати в життя такі великі проекти. Безумовно, я хочу сказати, що нам треба буде багато попрацювати усім разом. Той ентузіазм, який є у виконавців, я його чув, що ми так просто і легко це зробимо. Я це не поділяю”, - сказав В.Янукович.

Він наголосив, що при підготовці до Євробаскету-2015 буде напружена робота. За словами глави держави, кожен, хто причетний до підготовки чемпіонату, повинен робити свою справу відповідально, не очікуючи конкретних вказівок чи перевірок.

В.Янукович також повідомив, що має намір заслухати доповіді усіх головних учасників підготовки до баскетбольного чемпіонату.

Народний депутат Борис Колесніков пропонує створити Національне агентство з підготовки і проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу “Євробаскет-2015”.

“Ми працювали за вашим дорученням, починаючи з березня 2012 року. У нас немає центрального органу виконавчої влади, який безпосередньо готує чемпіонат Європи. Тобто, немає нового національного агентства. Тому все ж таки прошу, з особистого досвіду вашого і мого, заснувати національне агентство як центральний орган виконавчої влади”, - сказав Б.Колесніков, звертаючись до Президента України Віктора Януковича.

У свою чергу В.Янукович відзначив, що прем'єр-міністр України Микола Азаров «подивиться, як краще підійти до організації проведення в Україні Євробаскета-2015».