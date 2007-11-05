Лужний тимчасово очолив київське ”Динамо”

Обов`язки головного тренера тренера київського "Динамо" тимчасово виконуватиме Олег Лужний. Про це повідомила прес-служба ФК "Динамо Київ". "У зв`язку з непрацездатністю, що виникла через різке загострення ішемічної хвороби серця головного тренера ФК «Динамо» (Київ) Йожефа Сабо, готувати команду до матчів чемпіонату України і Ліги чемпіонів УЄФА тимчасово буде його асистент Олег Лужний", - йдеться у повідомленні.

Ситуацію в "Динамо" прокоментував Ігор Суркіс. У президента клубу немає претензій до Йожефа Йожефовича, а на запитання, чи повернеться Сабо на пост головного тренера після одужання, Ігор Суркіс відповів так: "Хай одужає, про інше говорити не варто. Тим більше, не так багато часу залишилося до зими, коли, як ви знаєте, у нас будуть великі зміни. Хай тільки одужає. У мене немає претензій до Сабо: він прийшов у розбалансовану команду, але йому не вдалося стати рятівником".

Від Олега Лужного президент киян чекає в першу чергу поліпшення дисципліни у команді:

"Це та людина, яка дисципліну швидко наведе. А який він як тренер... Я знаю це точно так, як і ви. Давайте подивимося. Вісім ігор — це небагато, але достатньо, щоб себе якось зарекомендувати", - сказав Суркіс.

За матеріалами Football.ua