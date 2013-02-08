Усейн Болт зіграє в матчі з зірками NBA
09:42, 08 лютого 2013Спорт
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Шестиразовий олімпійський чемпіон зі спринтерського бігу Усейн Болт зіграє в Матчі знаменитостей в рамках «зоряного» уїк-енду NBA.
Усейн Болт спробує показати клас у баскетболі
Про це повідомляє офіційний сайт асоціації, пише Лента.ру.
«Зоряний» уїк-енд пройде з 15 по 17 лютого в Х'юстоні. Гра за участю знаменитостей відбудеться 15 числа.
Крім Болта, у показовій грі візьмуть участь знамениті в минулому баскетболісти, наприклад, восьмикратний учасник All-Star Game NBA Дікембе Мутомбо і десятикратний учасник подібних ігор Клайд Дрекслер, а також музиканти, актори, журналісти й навіть міністр освіти США Арне Дункан.
Тренувати команду знаменитостей будуть учасники All-Star Game-2013 Джеймс Харден з «Х'юстон Рокетс» і Рассел Уестбрук з «Оклахома-Сіті Тандер». Допомагати їм будуть співачка Куін Латіфа і телеведуча Саманта Харріс.
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