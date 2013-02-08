Українські хокеїсти програли перший матч відбору на Олімпіаду

У четвер в датському Войенсі відбувся перший матч збірної України в рамках відбірного турніру до олімпійських Ігор у Сочі. Господарі майданчика - збірна Данії - зуміли нав'язати підопічним Олександра Куликова свою гру, і беззастережно виграли з рахунком 2:0, повідомляє кореспондент УНІАН.

Стартовий матч вирішального етапу відбору до Ігор-2014, природно, не міг не обернутися великою нервовою напругою з обох сторін. І українці, і данці багато і часто помилялися, шайба практично не затримувалася в центрі майданчика, але й біля воріт команд було мало гостроти. У підсумку, перші 15 хвилин пройшли без переваги якоїсь із команд. А за чотири з половиною хвилини до кінця періоду все змінилося. Фредерік Сторм точним кидком завершив багатоходову комбінацію партнерів, відкривши рахунок у матчі - 1:0.

Після цього епізоду картина гри різко змінилась. Данці міцно заволоділи ініціативою, контролювали хід матчу і не давали супернику шансів на те, щоб зрівняти рахунок. А на початку другого періоду Мортен Грін узагалі подвоїв перевагу господарів. Лише після цього українці отримали шанс трохи вирівняти гру. Сталося це завдяки численним порушенням правил з боку господарів. Але гра нерівними складами не принесла в цей вечір удачі українській збірній. А в самій кінцівці другого періоду Олег Шафаренко, мабуть вже спересердя, копнув лежачого суперника і відштовхнув одного з арбітрів. Рішення головного рефері було негайним - видалення до кінця гри.

У заключній 20-хвилинці данці продовжували контролювати шайбу, не даючи суперникові можливостей хоча б скоротити різницю в рахунку. У результаті, вже на старті змагань команда Олександра Куликова істотно зменшила свої шанси на поїздку в Сочі.

Нагадаємо, що путівку на Олімпіаду отримає тільки переможець турніру чотирьох команд. У решти шансів на потрапляння до числа учасників Ігор уже не буде. В іншому матчі першого дня змагань збірна Білорусі сенсаційно програла команді Словенії - 2:4. Таким чином, якщо в сьогоднішньому матчі другого ранку збірна України програє Білорусі, то достроково позбудеться всіх шансів на перемогу в турнірі і путівку в Сочі.