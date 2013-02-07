Київське «Динамо» програло у півфіналі Marbella Cup

В іспанській Марбельї завершився півфінальний матч товариського передсезонного турніру. Київське «Динамо зустрічалося з бразильським «Атлетіко Паранаенсе» і програло з мінімальним рахунком 0:1, повідомляє кореспондент УНІАН.

Кияни активно почали матч і вже в перші 10 хвилин гри створили два небезпечних моменти. Але спочатку Марко Рубен не використав момент після відмінної передачі Тараса Михалика, а через три хвилини Андрій Цуріков пробив повз, зіпсувавши комбінацію, розпочату Лукманов Аруною. Надалі суперники по черзі турбували захисні порядки один одного, але до реальних гольових моментів справа не доходила. Перший тайм завершився логічною нульовою нічиєю. Примітно, що головний тренер киян Олег Блохін керував грою команди з лави запасних, а його помічник Олексій Михайличенко - підказував з глядацької трибуни на іншій стороні поля.

У другому таймі гра різко загострилася через грубість з обох сторін. На 56-й хвилині на полі виникло навіть щось подібне до бійки, але суддя не прийняв жодних дисциплінарних рішень. А на 64-й хвилині в черговий раз грубо зіграв А.Цуріков, відразу ж отримав від арбітра червону картку. Втім, видалення не спричинило за собою логічне, в таких випадках, зменшення кількості гравців на полі у складі «Динамо». Згідно з регламентом змагань гравця, що провинився, просто замінили. В даному випадку, А.Цурікова замінив Артем Кравець. Вирішальний же момент матчу стався на 82-й хвилині, коли пенальті заробив бразилець Маркуш Сантатна. Його партнер по команді Ренан Феліпе не залишив жодних шансів Максиму Ковалю - 0:1.

В іншому півфіналі румунське «Динамо» (Бухарест) обіграло грузинське «Торпедо» з Кутаїсі з рахунком 2:1. Таким чином, 11 лютого кияни посперечаються за третє місце з грузинським колективом.