Збірна України провалила першу гонку чемпіонату світу з біатлону

Збірна України виступала ослабленим складом і не змогла втрутитися в боротьбу за нагороди, зайнявши підсумкове дев'яте місце, повідомляє кореспондент УНІАН.

За регламентом гонки перші два етапи біжать представники жіночої команди (по 6 км, 2 вогняних рубежі), а потім – двоє чоловіків (7,5 км, 2 рубежі). Ще до старту гонки було зрозуміло, що шанси на медалі у команди України вельми примарні, адже в гонці не брали участь наші сильні дівчата – сестри Вікторія і Валентина Семеренко. Також посилила б команду Олена Підгрушна. Проте, саме жіноча частина збірної виступила достатньо успішно.

Юлія Джима, яка починала гонку в нашій збірній, ідеально відстріляла в положенні лежачи, але допустила два промахи в «стійці» й передала естафету Наталії Бурдизі на 9-му місці з відставанням в 51,4 секунди. Наталія, в свою чергу, допустила лише один промах у «стійці», але їхала набагато повільніше за суперниць і збільшила відставання до 52,8 секунди. У чоловічої частини команди були всі підстави виправити ситуацію й спробувати поборотися за медалі, але Андрій Дериземля вже на «лежанні» допустив 4 промахи й був вимушений проїхати штрафне коло. Як результат, команда втратила всі шанси на медалі й далі боролася хіба що за престиж. А.Дериземля закінчив етап на 12-му місці, а Сергій Седнєв, який завершував естафету, фінішував дев'ятим.

Перемогу в першій гонці чемпіонату світу здобула збірна Норвегії, друге місце – у французів, а третє сенсаційно завоювали господарі першості з Чехії.