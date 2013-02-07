«Шахтар» купив 17-річного захисника
19:53, 07 лютого 2013Спорт
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Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) підписав контракт із захисником Едуардом Соболем.
Едуард Соболь гратиме за гірників / Фото: прес-служба ФК "Шахтар"
Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», оформлення контракту відбулося 6 лютого. 17-річний гравець Е.Соболь перейшов у команду гірників із запорізького футбольного клубу «Металург». Угода розрахована на 5 років.
Про суму контракту не повідомляється.
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