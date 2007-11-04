Оголошено абсолютного чемпіона світу з боксу (фото)

Чемпіон світу з боксу в другій середній вазі за версією WBO (Світова боксерська організація) валлієць Джо Кальзаге додав до свого титулу пояси за версіями WBC (Світова боксерська рада) і WBA (Світова боксерська асоціація).

В об`єднавчому поєдинку, який відбувся на стадіоні "Мілленіум" в Кардіффі у присутності більш як 50 тисяч глядачів, Кальзаге переміг данця Міккеля Кесслера, передає ВВС News.

Кальзаге почав бій у повільному темпі і Кесслер в перших раундах мав помітну перевагу. Проте поступово валлійський боксер переломив хід боротьби і врешті отримав переконливу перемогу, що позначилося в рахунку суддівських записок: 117:111, 116:112, 116:112.

Для 35-річного Кальзаге це був 44-й бій на професійному рингу і 44-а перемога. Найімовірніше, боксер з Уельсу провів свій останній поєдинок у вазі до 76,2 кілограмів. Сам він планує перейти в напівважку вагу, щоб провести бій з легендарним Бернардом "Катом" Хопкінсом.

Лента.ру, фото AP