У харківського «Металіста» - новий президент

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Металіста», С.Курченко був обраний президентом клубу 7 лютого на загальних зборах акціонерів ПАО «ФК Металіст».

Також був сформований новий склад наглядової ради клубу.

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С.Курченко заявив, що мета, яка ставиться перед клубом - увійти до числа лідерів українського футболу, які ведуть реальну боротьбу за титул чемпіона країни.

«Я хочу реально брати участь у житті клубу, а не залишатися тільки його власником. Саме тому я очолив ФК «Металіст» у статусі президента. Я маю намір докласти всіх своїх сил і забезпечити достатні фінансові ресурси для розвитку нашого клубу і упевнений в його майбутньому успіху. У «Металіста» великі традиції і кращі в країні уболівальники, які заслуговують найбільших перемог і досягнень», - сказав С.Курченко.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передає зобов`язання з фінансування клубу іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

Довідка УНІАН. С.Курченко народився 21 вересня 1985 року в м. Харкові в малозабезпеченій сім'ї. Із 16 років С.Курченко працював у компанії «Експогаз», протягом 2 років він пройшов шлях від кур'єра до заступника комерційного директора, що займався напрямом дрібнооптової торгівлі.

У 2005 році у віці 19 років С.Курченко покинув компанію «Експогаз» і зайнявся самостійним бізнесом.Після отримання в 2008 році в НТУ «Харківський політехнічний інститут» повної вищої освіти за фахом «Інтелектуальна власність» С.Курченко переїхав до Києва. Створена ним компанія «Газ Україна» почала працювати на ринку зрідженого газу.

Сьогодні група компаній «Газ Україна» включає структури, що займаються торгівлею природним і зрідженим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний обіг групи складає близько 10 млрд дол. Клієнтами групи є всі крупні мережі АЗС країни.