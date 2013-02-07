Експерти прогнозують, що Україні на Олімпіаді в Сочі зовсім нічого не світить

У таблиці, складеній експертами сайту, не знайшлося місця для збірної України, яка, на їхню думку, не завоює жодної нагороди. Таблиця опублікована на офіційному сайті компанії Infostrada sports.

Перше місце, на думку укладачів таблиці, як і в 2010 році у Ванкувері, займе збірна Канади. За прогнозами, в Сочі канадці навіть поліпшать свій результат. Якщо у себе на батьківщині вони завоювали 14 золотих, 7 срібних і 5 бронзових нагород, то в Росії їхній результат буде 17 - 6 – 9, наголошується в прогнозі.

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Німці, які завоювали друге місце у Ванкувері, за даними прогнозу, в Сочі опустяться на п'яте місце (7 - 5 - 17), а збірна США (10 – 11 - 7) збереже третій рядок у загальному заліку. Місце Німеччини в трійці елітних спортивних держав у зимових видах займе Норвегія (14 – 12 - 12), яка у Ванкувері була четвертою. А ось господарі майбутніх Ігор – збірна Росії (7 – 3 - 5), займе шосту позицію, істотно поліпшивши свій результат порівняно з Ванкувером (11-те місце).

Нагадаємо, що у Ванкувері збірна України не завоювала жодної нагороди. А востаннє на зимових Іграх українці відзначилися в Турині-2006, коли виграли дві медалі – у фігурному катанні і біатлоні. А нині вітчизняні фахівці передрікають команді боротьбу за медалі в жіночому біатлоні, де в української збірної підібралася непогана компанія спортсменок, що вже мають великий досвід змагання і перебувають на піку спортивної кар'єри.

При складанні прогнозу Infostrada Sports враховуються результати, досягнуті спортсменами після Олімпіади у Ванкувері. Прогноз регулярно оновлюється і показує, як закінчилися б Ігри в Сочі, якби вони почалися завтра.

Зимові Олімпійські ігри в Сочі пройдуть з 7 по 23 лютого 2014 року.