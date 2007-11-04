Результати 12-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчився 12-й тур англійської Прем`єр-ліги

Арсенал - МЮ 2:2 (Фабрегас 47, Галлас, 45 автогол, 90 - Роналдо 81)

Астон Вілла - Дербі 2:0 (Ларсен 57, Янг 61)

Фулхем - Рідінг 3:1 (Девіс 17, Демпсі 72, Хілі 90 - Дойл 53)

Ньюкасл - Портсмут 1:4 (Кемпбелл 16 автогол - Памаро 8, Мваруварі 9, Утака 11, Кранчар 70)

Евертон - Бірмінгем 3:1 (Якубу 9, Карслі 90, Воган 90 - Капо (79)

Віган - Челсі 0:2 (Лемпард 11, Беллетті 18)

Міддлсбро - Тоттенхем 1:1 (Янг 51 - Бент 34)

Блекберн - Ліверпуль 0:0

Арсенал і МЮ, як і раніше ділять лідерство – по 27 очок, але Арсенал* провів на матч менше. Челсі з 24-у очками замикає трійку.

Наступну трійку складають Портсмут, Блекберн* і Манчестер Сіті* - по 22 очки, впритул до них Ліверпуль* - 21. Евертон, Астон Вілла* і Ньюкасл* - ще одна трійка: 19, 18, 17 очок, відповідно. Далі на одноочкову відстань простяглися Вест Хэм**, Рідинг, Фулхем, Бірмінгем (14, 13, 12, 11).

Низ таблиці ділять 6 команд: Сандерленд* і Міддлсбро (по 9), Тоттенхем і Віган (по 8) і Болтон*, Дербі (по 6).

(У команд, позначених зірочкою, - гра в запасі, у Вест Хема - дві).