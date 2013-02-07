Фоменко побачив плюси і мінуси в грі збірної України

Головний тренер національної збірної України з футболу Михайло Фоменко на прес-конференції після товариського матчу з Норвегією, що завершився з рахунком 2:0, оцінив дії своїх підопічних.

"Це лише перший матч, я тільки познайомився з гравцями, - зазначив Михайло Іванович. − Чимось задоволений, чимось ні. Завдання перемогти за будь-яку ціну не було. Для мене головним було, щоб команда продемонструвала змістовну гру. Потрібно було переглянути футболістів, оцінити, хто на що здатен.

Звичайно, запитання по грі є, але озвучувати їх не буду. На мій погляд, позитивних моментів у діях нашої команди було значно більше, ніж негативних. Але у нас є над чим працювати. В нас ще буде збір напередодні матчу з Польщею.

Після матчу я подякував хлопцям за перемогу. Також команду привітав президент Федерації футболу Анатолій Дмитрович Коньков, який побажав гравцям подальших успіхів", - цитує Фоменка прес-служба ФФУ.