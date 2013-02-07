Донецьк отримає гроші на підготовку до ЧС з легкої атлетики

Як повідомили УНІАН прес-службі Державної служби молоді та спорту України, відповідні зміни Кабмін вніс до постанови № 502 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних об’єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році".

Субвенції спрямовуватимуться з метою підготовки спортивних об’єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році: обласному бюджету Донецької області — на реконструкцію основного стадіону та стадіону для розминки комунального підприємства “Регіональний спортивний комплекс “Олімпійський” у м. Донецьку; міському бюджету м. Донецька — на реконструкцію спортивних споруд комунальної установи “Спортивний комплекс “Кіровець” у м. Донецьку.