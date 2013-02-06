Рабинович заявляє, що хоче передати «Арсенал» регіоналу безоплатно

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

«Клуб «Арсенал» на сто відсотків належить мені. Я веду переговори з паном Онищенком (Олександр Онищенко - народний депутат від Партії регіонів, підприємець - УНІАН) і вважаю, що він – один з найвірогідніших, хто можуть узяти «Арсенал». Але переговори ще не закінчені!», - підкреслив президент столичного клубу.

При цьому В.Рабинович заявив, що хоче передати О.Онищенку клуб безоплатно.

«Чому я це роблю? Тому що хочу, щоб клуб зберігся, і команда продовжувала грати у футбол. «Арсенал» має борги, і їх потрібно погасити покупцеві клубу. Їх сума обчислюється у 4,5 млн доларів. В основному це борги по зарплаті. Є контракти гравців клубу, за яких заплачено гроші. І цих гравців ми безкоштовно передаємо клубу. До речі, це приблизно, така сама сума. У результаті, нульова різниця. Плюс покупець одержує в «руки» клуб Прем'єра-ліги. Жодних додаткових грошей, жодної компенсації понад цю суму я у пана Онищенка ніколи не просив», - відзначив В.Рабинович.

Нагадаємо, раніше О.Онищенко оголосив про те, що завершив переговори з власником «Арсеналу» В.Рабиновичем щодо придбання клубу, і стане президентом ФК «Арсенал» до 15 лютого. Також наголошувалося, що всі борги із зарплати клубу перед гравцями і персоналом мають бути погашені нинішнім власником ФК «Арсенал».

Продаж клубу, як факт, що відбувся, також підтвердив і головний тренер команди "Арсенал" Юрій Бокалов.