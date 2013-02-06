Рабинович заявляє, що хоче передати «Арсенал» регіоналу безоплатно
Президент київського футбольного клубу «Арсенал» Вадим Рабинович заявив, що ще нікому не продав свою команду
Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
«Клуб «Арсенал» на сто відсотків належить мені. Я веду переговори з паном Онищенком (Олександр Онищенко - народний депутат від Партії регіонів, підприємець - УНІАН) і вважаю, що він – один з найвірогідніших, хто можуть узяти «Арсенал». Але переговори ще не закінчені!», - підкреслив президент столичного клубу.
При цьому В.Рабинович заявив, що хоче передати О.Онищенку клуб безоплатно.
«Чому я це роблю? Тому що хочу, щоб клуб зберігся, і команда продовжувала грати у футбол. «Арсенал» має борги, і їх потрібно погасити покупцеві клубу. Їх сума обчислюється у 4,5 млн доларів. В основному це борги по зарплаті. Є контракти гравців клубу, за яких заплачено гроші. І цих гравців ми безкоштовно передаємо клубу. До речі, це приблизно, така сама сума. У результаті, нульова різниця. Плюс покупець одержує в «руки» клуб Прем'єра-ліги. Жодних додаткових грошей, жодної компенсації понад цю суму я у пана Онищенка ніколи не просив», - відзначив В.Рабинович.
Нагадаємо, раніше О.Онищенко оголосив про те, що завершив переговори з власником «Арсеналу» В.Рабиновичем щодо придбання клубу, і стане президентом ФК «Арсенал» до 15 лютого. Також наголошувалося, що всі борги із зарплати клубу перед гравцями і персоналом мають бути погашені нинішнім власником ФК «Арсенал».
Продаж клубу, як факт, що відбувся, також підтвердив і головний тренер команди "Арсенал" Юрій Бокалов.