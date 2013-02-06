Австрійський посол оптимістично оцінює шанси України на Олімпіаду-2022

Для підвищення шансів на проведення Зимової Олімпіади 2022 року Україні варто створити національну агенцію, яка б професійно представляла державу за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив представник Австрійського національного офісу з туризму «Реклама Австрії» Георг Капус на прес-конференції в Києві, присвяченій Чемпіонату світу з гірськолижного спорту-2013, який проходить в Австрії (Шладмінг) з 4 по 17 лютого.

Зокрема, представник Австрійського національного офісу з туризму «Реклама Австрії» зазначив, що про Україну дуже важко знайти інформацію. «Знаю це з власного досвіду, - сказав він. - Напередодні проведення прес-конференції я шукав у Інтернеті потрібну мені інформацію про Україну. Це виявилося дуже важко. Виходить, що турист, який збирається приїхати в Україну, не може в одному місці знайти всю інформацію, яка йому потрібна».

За словами Г.Капуса, Україні варто створити таку «міцну національну агенцію, яка б професійно представляла Україну за кордоном, без чого про проведення Олімпіади в 2022 році в України не варто й говорити».

Водночас, Посол Республіки Австрія в Україні Вольф Дітріх Хайм оптимістично оцінює шанси України на проведення Зимової Олімпіади 2022 року. Як заявив посол в інтерв’ю УНІАН, Україна має незаперечну перевагу, яку, на його думку, мають врахувати при визначенні місця проведення Ігор. «Підготовка до Олімпіади, розбудова інфраструктури, розвиток Карпатського регіону за 10 років дуже змінять вашу країну, - сказав він. – Це та перевага, якої не мають інші європейські претенденти, адже в них нічого від такого заходу не зміниться».

На тему: Колесніков вже поділив, що до зимової Олімпіади будуватиме держава, а що - бізнес

У свою чергу, торговий представник Австрії в Україні Георг Постль на прес-конференції повідомив, що Австрія має намір запросити українських фахівців та чиновників, аби поділитися досвідом з проведення різних спортивних заходів світового масштабу.

«Ще рано говорити про шанси України на проведення Зимових Ігор, - зазначив він у інтерв’ю УНІАН, - ще дуже багато треба зробити, збудувати, і залишається питання, чи справді все це буде зроблено… Але думаю, що так. Та незалежно від того, чи буде в Україні Олімпіада, інфраструктуру потрібно розвивати, як це було під час підготовки до Чемпіонату з футболу у 2012 році».

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня 2012 року Кабінет міністрів затвердив техніко-економічне обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія - 2022».

Як повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, столицею майбутньої Олімпіади визначено Львів.

Як сказав В.Каськів, важливим індикатором успішності реалізації Національного проекту «Олімпійська надія - 2022» є проходження української заявки у другий тур. «Для нас важливо якнайкраще підготуватись до подачі заявки, розгляд якої відбудеться у 2014 році. Тобто через два роки у нас повинен бути максимальний набір аргументів, щоб Україна отримала право на проведення Олімпіади. До цього набору повинно, в першу чергу, увійти рішення уряду України про проведення заходу, готовність Львова, який прийматиме Олімпіаду, та перелік наявних інфраструктурних об’єктів», - підкреслив В.Каськів.

На його переконання, проект «Олімпійська надія - 2022» створить нову індустрію зимового туризму в Україні та поверне на батьківщину трудових емігрантів.

Розробник ТЕО Національного проекту «Олімпійська надія - 2022» - компанія «Proprojekt Planungsmanagement & Projektberatung GmbH» (Німеччина).

Компанія займає провідне місце на ринку проектування підготовки та проведення Олімпійських ігор. Зокрема, досвід компанії включає підготовку Олімпійських ігор у Баку в 2016 році, у Мюнхені в 2018 році, Чемпіонат світу з футболу у Катарі 2022 року, повідомляє Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами.