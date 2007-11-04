Результати 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися п`ять матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу:

Нафтовик-Укрнафта - Ворскла 2:0 (Каракевич 28, Олефір 57)

ФК Харків - Арсенал 2:0 (Білий 57, 65)

Металург (Д) - Шахтар 0:1 (Фернандіньо 88)

Динамо - Металіст 0:1 (Дівич 81)

Карпати - Дніпро 0:1 (Лєпа 79)

Тепер у Шахтаря 40 очок при 34-9 голах, у Дніпра 34 (26-14), Металіст наздогнав Динамо - по 30, і лише різниця голів (25-14 проти 24-15) дозволила киянам залишитися третіми.

У Чорноморця 23 очки, у Таврії 20 (у обох - гра в запасі). У Кривбасу та Металурга (Д) - по 17, але Кривбас ще не виходив на поле в цьому турі, у Арсеналу і ФК Харків - по 16, Металурга (З) - 15 і сьогоднішня гра

Зоря, Закарпаття і Ворскла - по 14, причому найближчі очки два "З." ділитимуть в особистій зустрічі.

Замикають таблицю Карпати - 13 і Нафтовик, який поліпшив своє становище до 10 очок.

Чекаємо вечора, коли Зоря і Закарпаття, Кривбас і Чорноморець, Металург (З) і Таврія матчами між собою завершать тур.