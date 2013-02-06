Українська Прем'єр-ліга з футболу увійшла до десятки найдорожчих в Європі
Національний чемпіонат України з футболу посів десяте місце у списку найдорожчих за трансферною сумою футболістів.
Свою версію подібного рейтингу чемпіонатів країн Старого Світу запропонував авторитетний німецький футбольний портал transfermarkt.de, який опублікував таблицю за підсумками зимового трансферного вікна того, яке закрилося 1 лютого.
На першому місці у списку - англійський Прем'єр-ліга. У 20 клубах цієї ліги виступають 512 гравців, чия сумарна вартість становить 3,396 млрд євро. У свою чергу, у 20 клубах іспанської Прімери виступають 497 гравців (2,646 млрд євро), а у двох десятках клубів італійської Серії А – 560 гравців (2,139 млрд євро).
В українській Прем'єр-лізі, яка посідає десяте місце в цьому списку, у 16 клубах налічується 399 гравців загальною вартістю 606,575 млн євро.
В іншому рейтингу, який збирає максимальну кількість команд від однієї країни (національні кубки), Україна перебуває на 16-му місці (46 команд, 942 гравці, 667,6 млн євро). Тут безперечні лідери також англійці. Наприклад, в FA-cup цього року беруть участь 24 команди, які зібрали 3199 гравців, сумарна трансферна вартість яких становить 4,241 млрд євро. Трохи менші ці цифри у іншого англійського турніру League Cup, в якому бере участь менше команд. Слідом, як і в національних лігах, йдуть Кубок Короля Іспанії (84 команди, 1953 гравці, 2,925 млрд євро) і Кубок Італії (79 команд, 2037 гравців, 2,534 млрд євро).
Усього у цій таблиці представлені національна першість у різних дивізіонах і Кубки 47 країн.