Українська Прем'єр-ліга з футболу увійшла до десятки найдорожчих в Європі

Свою версію подібного рейтингу чемпіонатів країн Старого Світу запропонував авторитетний німецький футбольний портал transfermarkt.de, який опублікував таблицю за підсумками зимового трансферного вікна того, яке закрилося 1 лютого.

На першому місці у списку - англійський Прем'єр-ліга. У 20 клубах цієї ліги виступають 512 гравців, чия сумарна вартість становить 3,396 млрд євро. У свою чергу, у 20 клубах іспанської Прімери виступають 497 гравців (2,646 млрд євро), а у двох десятках клубів італійської Серії А – 560 гравців (2,139 млрд євро).

В українській Прем'єр-лізі, яка посідає десяте місце в цьому списку, у 16 клубах налічується 399 гравців загальною вартістю 606,575 млн євро.

В іншому рейтингу, який збирає максимальну кількість команд від однієї країни (національні кубки), Україна перебуває на 16-му місці (46 команд, 942 гравці, 667,6 млн євро). Тут безперечні лідери також англійці. Наприклад, в FA-cup цього року беруть участь 24 команди, які зібрали 3199 гравців, сумарна трансферна вартість яких становить 4,241 млрд євро. Трохи менші ці цифри у іншого англійського турніру League Cup, в якому бере участь менше команд. Слідом, як і в національних лігах, йдуть Кубок Короля Іспанії (84 команди, 1953 гравці, 2,925 млрд євро) і Кубок Італії (79 команд, 2037 гравців, 2,534 млрд євро).

Усього у цій таблиці представлені національна першість у різних дивізіонах і Кубки 47 країн.