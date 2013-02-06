Збірна України з хокею їде на вирішальний етап відбору на Олімпіаду

Головний тренер національної збірної країни з хокею Олександр Куликов назвав імена 23 гравців, які сьогодні відправляються до Данії на вирішальний етап олімпійського відбірного турніру, повідомляє сайт Федерації хокею України.

До цього списку потрапили прізвища 18 представників українського національного чемпіонату (ПХЛ), 3 гравців із російської КХЛ, гравця найсильнішої в Європі ліги КХЛ і представника білоруської Екстраліги.

Від участі в данському турнірі відмовилися лідери збірної України Костянтин Касянчук («Динамо» Москва, КХЛ) і трійка гравців, які представляють єдиний український клуб у КХЛ - «Донбас» - Сергій Варламов, Олександр Матерухін і Віталій Доніка.

В остаточному списку гравців є: воротарі Ігор Карпенко, Вадим Селіверстов і Євген Напненко; захисники Юрій Наваренко, Василь Полоницький, Ігор Кугут, Олександр Побєдоносцев, Володимир Алексюк, Микола Ладигін, Денис Петрухно і Віталій Люткевич; нападаючі Олег Шафаренко, Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Олександр Торяник, Шаміль Рамазанов, Олег Тимченко, Сергій Черненко, Олександр Караульщук, Артем Гніденко, Максим Квітченко, Роман Благой і Артем Бондарєв.

Відзначимо, що на турнірі в Данії четвірка команд розіграє єдину путівку на Ігри в Сочі 2014 року. Більш того, це буде останній етап кваліфікації на Олімпіаду. Більше шансів потрапити на головні змагання чотириріччя не буде. Перший матч збірна України проведе завтра з господарями льоду, командою Данії. Також суперниками підопічних О.Куликова будуть збірні Білорусі та Словенії.