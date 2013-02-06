Українську баскетболістку визнали найкращою в Європі

Це стало відомо за результатами голосування уболівальників і журналістів на сайті європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу FIBA-Europe, повідомляє офіційний портал федерації.

У відбірковому турнірі Євро-2013 Аліна Ягупова була лідером збірної України за кількістю набраних очок (у середньому - 14,3 за матч) і за підбираннями (6,3). Нагадаємо, що в групі з п'яти команд збірна України посіла друге місце, пропустивши вперед лише команду Білорусі, і завоювала путівку у фінальний турнір європейської першості, який пройде в червні у Франції. На рахунку українок у відбірному турнірі 5 перемог при 3 поразках.

А на молодіжному Євро (вік гравців не перевищує 20 років), лідер збірної набирала в середньому 26,6 очка, робила 5,1 передач і 10,1 підбора та 3 перехоплення. Аліна стала першою на турнірі за очками і передачам. Цей турнір відбувся в серпні минулого року в угорському Дебрецені, і збірна України посіла там підсумкове сьоме місце.

Президент FIBA-Europe Олаф Рафнссон зазначив: «Аліна - одна з найперспективніших молодих гравців в Європі та, я впевнений, зможе зробити собі відмінну кар'єру у дорослому баскетболі».