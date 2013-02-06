Українка Оксана Баюл у суді Нью-Йорка вимагає $5 млн за зіпсовану репутацію

Як стверджує 35-річна О.Баюл, ці компанії використовували її ім'я для реклами двох вистав на льоду у грудні 2011 року і в січні 2012 року, хоча сама вона згоди на це не давала і жодного контракту не підписувала. За словами О.Баюл, у результаті даної реклами постраждала її репутація, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Коли фігурист, актор або шоумен не з'являється на розважальному заході, на який його було заявлено як "зірку", це може мати згубні наслідки для його кар'єри. Не з'явитися на власне шоу набагато гірше, ніж мати погану кредитну історію", - наголошується у судовому позові. На цій підставі фігуристка просить суд зобов'язати відповідачів виплатити їй 5 млн доларів.

Тим часом продюсер Disson Skating Стівен Діссон розповів газеті "Нью-Йорк дейлі ньюс", що включив до програми цих шоу виступ О.Баюл на прохання її агента. Проте потім фігуристка, за словами С.Діссона, без якихось пояснень відмовилася від участі у виставах.

У листопаді минулого року О.Баюл подала до суду Лос-Анджелеса позов проти великого американського агентства William Morris, яке з травня 1994 року представляло її комерційні інтереси. У ньому стверджувалося, що агентство скористалося незнанням О.Баюл, якій на той час було 16 років, англійської мови, і склало контракт у такому вигляді, що його умови згодом дозволяли компанії не виплачувати спортсменці сотні тисяч доларів. У позові фігуристка просила суд зобов'язати агентство виплатити їй не менш як 1 млн доларів.

На зимових Іграх у норвезькому Ліллехаммері 1994 року О.Баюл завоювала у жіночому одиночному катанні перше в історії України олімпійське "золото". Практично одразу після цього вона залишила любительський спорт і переїхала жити до США, де тренувала і брала участь у льодових шоу. Крім того, вона запустила власну лінію одягу для фігуристів і створила колекцію ювелірних прикрас.