Блохін зробив дозаявку на Лігу Європи

Тренер київського "​​Динамо" Олег Блохін дозаявив на матч Ліги Європи трьох гравців.

Київське «Динамо» подало оновлену заявку для участі в плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону 2012/13, в якій дозаявлені три гравці - Домагой Віда, Євген Селін та Роман Безус. Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу. Заявка «біло-синіх» на стадію плей-офф виглядає так: Воротарі: Олександр Шовковський (1), Георгій Бущан* (24), Максим Коваль* (35), Артур Рудько* (50), Денис Бойко(71) Захисники: Даніло Силва (2), Тарас Михалик (17), Євгеній Селін (28), Тайе Тайво (33), Євгеній Хачеріді (34), Домагой Віду (39) Півзахисники: Мігел Велозу (4), Огнен Вукоєвич (5), Андрій Ярмоленко (9), Роман Безус (18), Денис Гармаш (19), Олег Гусєв (20), Ніко Кранчар (21), Андрій Богданов (23), Лукман Аруна (25), Віталій Буяльський* (29), Владислав Калитвинцев* (45), Дуду (99) Нападники: Артем Мілевський (10), Браун Ідейє (11), Адмир Мехмеді (13), Марко Рубен (15), Дмитро Хлебас*. * - Список Б Нагадаємо, найближчий матч плей-офф кияни проведуть 14 лютого вдома проти "Бордо".

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