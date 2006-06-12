Закінчився матч Італія – Гана

У Ганновері на стадіоні ""AWD-Арена" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група E) Італія – Гана.

Італійці, і це було видно, хотіли зробити «швидкий м`яч» і тоді вже володіти ситуацією. На 22-у хвилину вони мали аж 6 кутових (проти «нуля» у Гани) і стільки ж небезпечних моментів, з яких 2 – «гольових». Проте ганійці, у яких це перший чемпіонат світу, відповідали гострими контратаками, були нервові, але працелюбні в обороні і технічні в атакуючих проходах, щоправда, удари у них не поставлені (ні по воротах, ні далекі паси).

На 24-й хвилині Тоні собі головою прокинув м`яча на хід і ударив в перекладину, та так, що після удару м`яч вертикально вдарився в поле за спиною воротаря Кінгстона. На 26-й небезпечно бив по воротах Буффона “трійка” Гани Г`ян. На 28-й –Майкл Ессьєн (нагадаймо, принагідно, що це гравець “Челсі”, куплений у “Ліона” за 24 млн.). На 30-й Папое пробив вище воріт з гольової позиції - без перешкод за 5 метрів перед воротарем.

Франческо Тотті “гарматно” пробив з 35 метрів під штангу, але Кінгстон блиснув. І тут же проколовся на невдалому виході після кутового. Моменти змінювали один одний.

“Швидкий гол” наступив тільки на 40-й хвилині. Андреа Пірло одержав пас на лінії штрафної і дуже сильним ударом вбив м`яча в правий нижній кут воріт (двоє ганійців і Джилардіно ледь відхилилися від украй неприємного удару).

До свистка на перерву відсоток володіння м`ячем був рівним - 50 на 50, хоча італійці небезпечніше насідали на ворота. За хвилину до перерви воротар Гани вкотре врятував команду від Гроссі, який прорвався краєм до самісіньких воріт. Гостра атака ганійців по флангу (щоправда, знов без завершального удару) завершилася за три секунди до свистка.

Друга половина знову складалася з безперервного обміну гострими проходами і загрозами для воріт. Удар Ессьєна на 55-й хвилині Буффон виніс в класичному стрибку. Через хвилину з травмою пішов з поля Тотті. А взаємні атаки тривали, гра ставала жорсткішою: італійці воліли не пускати суперників до штрафної. Симоне Перотта не зміг упритул пробити Кінгстона на 66-й хвилині. На 69-й захисник Гани зробив штучний офсайд двом стрімким італійцям. Телестатистика фіксувала перевагу ганійців у володінні м`ячем.

На тлі такої гри фатальною могла стати найменша випадковість. На 83-й хвилині “свіжий” Віченцо Якінта (він вийшов на заміну на 64-й хвилині) ззаду наздогнав захисника Куффюра, коли той хотів віддавати м`яч своєму воротареві... Забрав м`яча, рушив ліворуч і в порожні ворота закотив – 2:0.