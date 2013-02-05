Українські дзюдоїстки здобули три медалі на Континентальному Кубку Європи

Три нагороди виборола жіноча збірна України на Континентальному Кубку Європи із дзюдо, що відбувся в Софії (Болгарія).

Як повідомляє прес-служба Державної служби молоді та спорту, бронзовими призерками стали Марина Черняк (48 кг, Запорізька обл.) і Анастасія Турчин (78 кг, Рівненська обл.), "срібло" здобула чемпіонка Європи та віце-чемпіонка світу серед юніорів Олександра Старкова (52 кг, Дніпропетровська обл.). За першу сходинку п'єдесталу вона боролася з японкою Юкі Хашимото. У медальному заліку Україна посіла 7 місце.

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