Головний тренер збірної України ще не визначився з капітаном команди

Про це він повідомив сьогодні на передігровій прес-конференції в Іспанії, де завтра відбудеться перша нинішнього року гра національної команди – товариський матч проти збірної Норвегії, повідомляє сайт Федерації футболу України.

За словами М.Фоменка, «у нас ще є час до першого офіційного матчу. Повторюся, ми лише почали знайомитися з гравцями. Так швидко вибрати капітана - ознака непрофесіоналізму. Тренерському штабу потрібно поспілкуватися з кожним футболістом окремо. Приміром, сьогодні у нас будуть індивідуальні співбесіди з гравцями. Ми повинні зрозуміти кожного, дізнатися, що футболісти думають із приводу турнірного положення збірної й наскільки налаштовані його виправити, а вже потім робити висновки».

М.Фоменко також зазначив, що йому подобається хороша атмосфера в колективі й робочий настрій. Гравці, окрім тренування на полі, провели також теоретичне заняття, де розбирали особливості гри суперника. «Я також намагався донести футболістам своє бачення гри», - сказав тренер.

За його словами, майже всі гравці команди здорові. Виняток - Тарас Степаненко, який отруївся, і в нього піднялася температура. Раніше стало відомо, що не полетів із командою до Іспанії Ярослав Ракицький, який у донецькому «Шахтарі» перебував у контакті з гравцем, хворим на вітряну віспу.

Говорячи про завтрашній матч, М.Фоменко висловив думку, що гра буде нелегкою. Тренер «упевнений у тому, що потрібно виходити на поле й викладатися на повну. Кожен матч проводити на максимумі можливостей. Спробуємо зробити в цьому матчі все для досягнення позитивного результату, але думаю, що гра буде вкрай нелегкою». «Збірна Норвегії - збалансована команда, з поставленою грою. Та й просто це дуже хороший колектив», - підкреслив тренер.

Нагадаємо, що група з 8-ми гравців збірної прибула в Севілью з Києва 4 лютого. Решта гравців приєдналися до команди вже безпосередньо в Іспанії, де проводять зимові підготовчі збори ряд провідних клубів української Прем'єра-ліги. Анатолій Тимощук, який грає за мюнхенську «Баварію», прилетів до Іспанії з Німеччини.