Закінчився матч США – Чехія

У Гельзенкірхені на стадіоні "Арена Ауфшальке" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (група E) США – Чехія.

Від США чекали доброї гри. Штатівська команда вважається найсильнішою в історії північноамериканського сокеру. Але не так сталося.

Перший гол був “швидким”. На 5-й хвилині чеська збірна зіграла «академічно» правильно (пас зі своєї половини у відрив – прохід справа Зденека Григери – навіс, і Ян Колар замикає комбінацію), а американська – «академічно» неправильно (дозволила все це виконати спокійно і без перешкод).

Потім команди досить гостро атакували. Чехи деякий час помітно тяжіли до оборони, залишивши рватися вперед трьом-п`ятьом гравцям. Американці навалювалися всією командою, планомірно тисли захист по всій ширині. Півзахисник американської збірної Клаудіо Рейна на 14-й хвилині сильно вдарив в штангу - тільки щастя допомогло чехам в цьому епізоді.

Хвилин через 20 чеські гравці, висунуті вперед, відчули перевагу по грі і стали перехоплювати атаки американців на їхній половині, забирати м`яч. Такі дії і привели до другого гола. На 36-й хвилині Павло Недвед здалека ударив по воротах свіжоперехопленим м`ячем. Воротар відбив уперед. Але наступний удар з 25 метрів Томаша Росицького був спрямований у самий край воріт, і навіть в доброму стрибку Келлер м`яча вже не діставав.

На 40-й хвилині з травмою вибув автор першого гола та “вістря атак” Ян Колар.

Чехи домінували в другій половині гри: по ударах (удвічі), по оффсайдах (дев`ять проти... нуля), натомість американці трохи більше володіли м`ячем. Нереалізованим залишився вихід на воротаря (захисник встиг за Локвенцем, коли той забарився), верхня штанга врятувала збірну США на 65-й хвилині після удару Росицького. З іншого боку були небезпечні удари Джонсона на 67-й, 69-й, 79-й хвилинах, гострий простріл Конвея на 74-й.

...На третій гол Томаша Росицького гарним пасом на 76-й хвилині вивів Недвед. У боротьбі із захисниками Росицький вів м`яч метрів 20 і холоднокровно пробив перед самим воротарем вгору вліво.

“Єще єден” просили з трибун чеські болільники, але рахунок до кінця гри залишився 3:0.