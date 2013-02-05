Бій Кличка з Солісом зірвався

10:31, 05 лютого 2013
Спорт
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Бій Володимира Кличка із Солісом не відбудеться.

Володимир Кличко

Промоутер кубинського боксера Одланьєра Соліса Ахмет Онер заявив, що українець Володимир Кличко відмовився від продовження переговорів з приводу бою з його підопічним. Про це повідомляє сайт Boxingscene.com.

А.Онер розповів, що представники В.Кличка і О.Соліса були близькі до того, щоб домовитися про проведення бою. Проте в останню мить український боксер відмовився від поєдинку з кубинцем. А.Онер зазначив, що О.Соліс був готовий провести бій з В.Кличком за невеликі гроші.

У свою чергу, офіційні представники команди В.Кличка поки що не підтвердили, але й не спростували факт відмови від бою з О.Солісом. Офіційну заяву з приводу цієї ситуації в штабі В.Кличка зроблять сьогодні ближче до вечора.

Нагадаємо, що А.Соліс свого часу вже бився із старшим братом Володимира – Віталієм Кличком. 19 березня 2011 року бій між чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) Віталієм Кличком і О.Солісом завершився нокаутом кубинця вже у першому раунді.

Кличко-молодший шукає суперника на бій, в якому він проведе добровільний захист титулу чемпіона світу за версією WBA (Всесвітня боксерська асоціація). Цей поєдинок має відбутися 6 квітня. Тепер представники українця можуть почати переговори з пуерторіканцем Фресо Окуендо, який посідає п'яте місце за рейтингом WBA.

Наприкінці січня Володимир Кличко добився перенесення бою з росіянином Олександром Повєткіним, який володіє титулом «звичайного» чемпіона світу за версією WBA. Тепер цей поєдинок має відбутися не пізніше 31 липня 2013 року.

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