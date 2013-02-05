ЗМІ звинуватили Ліверпуль в участі у договірних матчах

Раніше повідомлялося, що Європол викрив злочинний синдикат, який організовув договірні футбольні матчі, яких за останні кілька років було зіграно близько 380: ігри відбіркових турнірів чемпіонату світу, Euro і низки провідних чемпіонатів Старого Світу.

Як повідомляє Корреспондент з посиланням на британські ЗМІ, одним з таких матчів стала гра Ліги Чемпіонів Ліверпуль - Дебрецен у 2009 році.

За інформацією Daily Mail, чорногорський воротар Дебрецена Вукашин Полекшич викликав підозри своїми діями, коли єдиний гол забив Дірк Кейт, скориставшись дурною помилкою голкіпера після простого дальнього удару Фернандо Торреса.

Варто зазначити, що раніше дії Полекшича в матчі проти Фіорентини також стали частиною розслідування європейської поліції.

У 2010-му році чорногорського воротаря усунули від футболу на два роки за участь в договірних зустрічах.