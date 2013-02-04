«Металіст» розгромив китайський клуб з рахунком 5:2

Як передає кореспондент УНІАН, ця гра стала бенефісом південноамериканських легіонерів у складі харків'ян, які забили чотири голи з п'яти.

Вже на перших хвилинах гри харківський клуб позначив свій більш високий клас і перевагу в рахунку над суперником. На 8-й хвилині, після подачі кутового, Едмар завдав точного удару з кута воротарського майданчика – 1:0. А ще за три хвилини Едмар зважився на удар з лінії штрафного, але м'яч потрапив у захисника і опинився в районі 11-метрової позначки, звідки Бланко з льота в падінні головою переправив м'яч у ворота, 2:0. Дещо знизивши темп гри харків'яни дозволили супернику на 22-й хвилині скоротити розрив у рахунку, однак перед самою перервою, на 41-й хвилині, Соса відновив різницю в два м'ячі – 3:1.

Відразу ж після перерви китайський клуб забив ще один гол, але зіграти на рівних з «Металістом» йому цього вечора було не судилося. На 61-й хвилині Жажа забив четвертий гол, а на 84-й В’ячеслав Шарпар встановив остаточний рахунок – 5:2.

Завтра ввечері гравці «Металіста» повертаються до Харкова. 7 лютого команда проведе ще одну гру проти «Локомотива» з Куп’янська, а потім вилетить до англійського Ньюкасла, де зіграє перший офіційний матч року в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.