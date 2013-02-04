Київське «Динамо» вийшло до півфіналу Marbella Cup

Одним з етапів підготовки став турнір за участю восьми команд в іспанській Марбельї. Сьогодні в містечку Сан-Педро кияни виграли матч ¼ фіналу у румунського «Оцелула» - 1:0, повідомляє кореспондент УНІАН.

Вже 14 лютого віце-чемпіон України проведе перший офіційний матч року - проти французького «Бордо», в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. А поки динамівці в експерементальному складі зіграли матч проти румунського клубу. На поле вийшли, в основному, дублери і ті, хто виступає в молодіжній команді. Адже переважна більшість гравців основи зараз знаходиться в розташуванні своїх національних команд і готується до матчів збірних, запланованих на 6 лютого.

Гра проти румунських «сталеварів» (клуб був заснований в місті Галац 1964 року на базі місцевого металургійного заводу), проходила у впертій і нервовій боротьбі. Інакше і не пояснити той факт, що на 82-й хвилині за грубу гру проти Владислава Калитвинцева з поля був видалений Дан Попеску. А незадовго до цього епізоду у грі було порушено рівновагу. На 62-й хвилині Артем Кравець пройшов правим флангом, прострілив м'яч до штрафної, де Андрій Цуріков зіграв на випередження і переправив м'яч у ворота - 1:0. Як виявилося, це був єдиний гол матчу, який вирішив долю гри на користь киян.

7 лютого в рамках ½ фіналу Marbella Cup кияни поміряються силами з бразильським «Атлетіко Паранаенсе», який у своєму чвертьфінальному матчі розгромив болгарський «Людогорец» - 6:2.

До речі, відзначимо той факт, що на сьогоднішній матч кияни вийшли в ранзі 88-ї команди світу, згідно з клубним рейтингом Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). У цьому рейтингу кияни йдуть четвертими серед українських клубів, поступаючись харківському «Металісту» (44-е місце), донецькому «Шахтарю» (59) і дніпропетровському «Дніпру» (65). Також поступаються кияни в табелі рангів і своєму найближчому суперникові у єврокубках - «Бордо», що займає 50-е місце. Разом з тим, динамівці суттєво випереджають ще двох українських напівпредів в рейтингу - донецький «Металург» (227) і київський «Арсенал» (249).