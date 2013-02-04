Європол викрив злочинний синдикат у футболі

Європейська поліція однак не називає учасників замовного матчу.

Європол заявив, що викрито кримінальне угруповання, яке базується в Азії і яке координувало злочинну операцію.

У причетності до корупційних дій підозрюють близько 425 представників футбольних клубів, арбітрів матчів, футболістів і злочинців.

На прес-конференції в штаб-квартирі Європолу в Гаазі організація заявила, що:

- замовний матч Ліги Чемпіонів в Англії відбувся "в останні три-чотири роки";

- ідентифікувати цей матч поки не можна через "слідчі дії";

- інші "корупційні" матчі охоплюють відбірні ігри Чемпіонату світу і Чемпіонату Європи та "кілька ключових матчів європейських ліг";

- лише в Німеччині злочинці поставили на замовні матчі 16 млн євро й отримали прибутку 8 млн євро.

Представники Європолу побоюються, що це тільки "верхівка айсберга".

Директор Європолу Роб Вейнрайт каже, що замовні матчі на території Європи стали наслідком діяльності кримінального синдикату з Азії, який діяв спільно зі злочинними мережами європейських країн.

"Очевидно, що це наймасштабніше розслідування замовних матчів у Європі. Воно виявило багато доказів серйозності проблеми чесності футболу у Європі. Ми викрили велику злочинну мережу", - сказав Р.Вейнрайт.

Європол, який проводив це розслідування півтора роки, каже, що серед потенційно нечесних матчів були відбірні зустрічі Чемпіонатів Європи і світу, два матчі Ліги Чемпіонів і кілька "ключових матчів європейських першостей!.

Слідчі кажуть, що учасники злочинної групи отримали 1,7 млн фунтів стерлінгів, а найбільша сума винагороди одній людині перевищувала 120 тисяч фунтів.

Як виявили слідчі Європолу, злочинці замовляли результати матчів у 15 країнах. Загалом у межах слідства заарештовано 50 осіб.

Слідчі вивчали ситуацію у 30 країнах світу і проаналізували майже 700 матчів.

Порушено кримінальні справи в Німеччині, Фінляндії, Угорщині, Словенії й Австрії.

BBC Україна