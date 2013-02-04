Український екіпаж стартує на Rally Sweden

Валерій Горбань, пілот української команди Mentos Ascania Racing, стартує у другому етапі Чемпіонату світу з ралі WRC 2013 - Rally Sweden. Штурманом Горбаня, бронзового призера минулорічного чемпіонату в заліку P-WRC, буде Володимир Корся.

Снігова Швеція стане першим виїздом екіпажу в новому складі. Другий екіпаж команди, Олексій Кікірешко і Сергій Ларенс, пропустить Rally Sweden, повідомляє офіційний сайт гоночної команди.

Валерій Горбань і Володимир Корся вийдуть на старт на Mitsubishi Lancer Evo IX. Загалом, у новому сезоні команда планує виступати на автомобілях MINI JCW, однак, поки нова техніка проходить фінальну підготовку до сезону, у Швеції Горбань та Корся проведуть гонку на Mitsubishi. Екіпаж виступить поза заліком WRC-2 - Rally Sweden стане тренуванням у змагальних умовах для українців. Що стосується MINI JCW, то це зовсім інші за якістю машини, які будуть явно більш конкурентоспроможні, ніж ті, на яких екіпаж команда виступала раніше. Також у категорії WRC2 будуть представлені світові автомобільні бренди - Ford, Skoda, Proton, Peugeot та інші. "Ми провели в чемпіонаті світу два сезони, у нас є досвід і командні напрацювання, а тепер ми готові вийти на старт нового сезону на техніці якісно іншого рівня", - зазначив Валерій Горбань.

Шведське зимове ралі відоме своїми екстремальними умовами. І справа не тільки в сильних морозах: швидкісні спецділянки тут славляться своїми запаморочливими трамплінами, високими швидкостями і складною конфігурацією. Цьогоріч Rally Sweden пройде з 07 по 10 лютого: гонка складається з 22 спецділянок, загальною протяжністю 338,91 км. Загальна дистанція Rally Sweden перевалює за півтори тисячі кілометрів. Стартує етап в Карлстад ввечері у четвер, далі слідують три повноцінних бойових дня, які завершаться фінішем також у Карлстад - траса здебільшого пройде територією Швеції і частково Норвегії.

Відзначимо, що це буде другий етап чемпіонату світу з ралі-2013. Перший відбувся в січні в Монте-Карло. Всього ж, у календарі чемпіонату заплановано 13 етапів. Згідно з правилами змагання, команда може вибрати з усього списку гонок сім - шість кращих результатів підуть у залік усього сезону.

Поки відомо, що Mentos Ascania Racing також візьме участь у Rally Portugal, з 11 по 14 квітня. У яких ще перегонах братиме участь українська команда поки неясно. Також команда в цьому сезоні виступить у шести перегонах чемпіонату України, який в 2013-му отримав статус відкритого і в ньому тепер можуть змагатися зарубіжні спортсмени.. Це будуть перегони в Херсоні, Маріуполі, Львові, Чернівцях, Ялті та Івано-Франківську.