Українські тенісисти виграли перший матч Кубка Девіса в цьому році

Суперниками українських спортсменів була команда Словаччини, яку наші хлопці здолали з рахунком 3:2, повідомляє кореспондент УНІАН.

Якщо після перших двох днів змагань українці програвали з рахунком 1:2, то потім настав перелом. Спочатку Олександр Долгополов довів Лукашу Лацко, що словацькі тенісисти нерівня українським - 3:6, 6:3, 6:2, 6:1. І загальний рахунок матчу став 2: 2.

Після цього Ілля Марченко вийшов на вирішальний поєдинок проти Андрія Мартина. Головний поєдинок цього матчу також продовжився три сети і завершився переконливою перемогою українця - 7:5, 7:6 (5), 6:4. Таким чином, матч завершився з рахунком 3:2 на користь збірної України.

Нагадаємо, що в разі перемоги українців у наступному раунді змагань над шведами, а потім і в плей-офф Світової групи, у вересні, наша команда зможе виступити в Світовій групі в 2014 році і безпосередньо поборотися за Кубок Девіса.