Українські хокеїсти почали підготовку до вирішального етапу відбору на Ігри в Сочі

У Броварах Київської області вчора, 2 лютого, розпочався тренувальний збір національної команди України з хокею.

Як передає кореспондент УНІАН, до 5 лютого гравці тренуватимуться на льоду ТРЦ «Термінал», а потім відправляться у Данію, де з 7 по 10 лютого у місті Войєнс пройде турнір за участі чотирьох команд – України, Данії, Словенії і Білорусі.

Лише одна команда – переможниця турніру - одержить путівку на Олімпійські ігри-2014 в Сочі. Причому, це останній етап олімпійського відбору. Більше шансів потрапити на хокейний турнір Ігор вже не буде.

Збірна України під керівництвом головного тренера Анатолія Куликова проводить по одному тренуванню на день. Виняток становить останній день збору, 5 лютого, коли команда двічі виходитиме на лід. А вже 7 лютого українська збірна проведе перший матч проти Данії. У списку гравців, які готуються до турніру в Данії, значиться 29 прізвищ. Серед них три воротарі, десять захисників і шістнадцять нападаючих. Переважна більшість гравців збірної представляють клуби українського чемпіонату і єдиного представника країни у Континентальній хокейній лізі (КХЛ) – «Донбас». Також у команді є представники чемпіонату Білорусі (Юрій Наваренко, «Шахтар» Солигорськ), клубу КХЛ (Костянтин Касянчук, «Динамо» Москва), і команд Відкритого чемпіонату Вищої хокейної ліги Росії, серед яких Микола Ладигін («Південний Урал»), Олег Шафаренко і Олег Тимченко (обидва – «Юність», Мінськ).

Нагадаємо, що в хокейному турнір Олімпійських ігор збірна України була представлена лише одного разу - в 2002 році на Іграх в Солт-Лейк Ситі (США).