Футбольна збірна України вперше збереться в 2013 році

Гра відбудеться в середу, 6 лютого, в іспанській Севільї, передає кореспондент УНІАН.

Крім того, що це перший збір найкращих гравців країни в новому році, так це ще й дебют на посаді тренера команди Михайла Фоменка.

Нагадаємо, що він був призначений на цей пост рішенням членів Виконкому ФФУ 26 грудня 2012. Сталося це фактично на безальтернативній основі. Адже єдиний конкурент українського фахівця, титулований і амбіційний швед Свен-Йоран Ерікссон не приїхав на Виконком і не представив делегатам свою концепцію і бачення того, як виводити команду з кризи. У свою чергу, у Михайла Фоменка є програма і, необхідний у таких випадках, мінімум досягнень для роботи в національній збірній. У 1993 році він очолював київське «Динамо» і виграв з командою чемпіонат України і національний Кубок. А в 2001 році, будучи наставником куди більш скромного київського ЦСКА, дійшов з командою до фіналу Кубка країни, де армійці поступилися в додатковий час донецькому «Шахтарю» - 1:2.

Незважаючи на те, що тренер уже давно не працював у серйозних клубах і не домагався великих успіхів на внутрішній арені або в єврокубках, з дебютом у збірній він пов'язує великі надії. Амбіційне завдання тренера - ні багато, ні мало - вихід у фінальну частину чемпіонату світу-2014. Незважаючи на вкрай невдалий старт команди у відбірковому турнірі до ЧС, тренер вірить у те, що разом із гравцями зможе подолати всі складнощі і, за підсумками групового турніру, вийти, як мінімум, у плей-офф. Для цього необхідно зайняти друге місце в групі.

У розширеному списку кандидатів до національної збірної на даний момент числиться 50 гравців. Щоправда, зазначає тренер, часу для експериментів немає. І зараз необхідно робити ставку на перевірених бійців, тих, які грали на Євро-2012 і мають досвід виступів на найвищому рівні. Що стосується капітана команди, то його оберуть самі гравці, які завтра зберуться на тренувальній базі. Настільки коротка тривалість збору, всього три дні, пояснюється тим, що гравці команди зараз активно задіяні у своїх клубах, які продовжують підготовку до чемпіонату України та єврокубків. Але й ці три дні вкрай необхідні для того, щоб просто зібрати хлопців, щоб вони зайвий раз відчули атмосферу збірної.

Відразу після гри з норвежцями футболісти роз'їдуться по клубах, а наступний збір відбудеться вже напередодні офіційних ігор відбору до ЧС-2014 в кінці березня.