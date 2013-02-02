Футболісти «Динамо» не змогли здолати «Анжі»

Матч, що вийшов несподівано гострим і бойовим за напруженням, завершився внічию - 2:2, передає кореспондент УНІАН.

Обидві команди увійшли в завершальну фазу підготовки до нового сезону. Адже вже 14 лютого і кияни і махачкалінці проведуть перші офіційні матчі в 2013 році. Обидва клуби вийшли в плей-офф Ліги Європи УЄФА, де «Динамо» належить битися з французьким «Бордо», а росіянам - з німецьким «Ганновером». Крім того, не за горами відновлення національних чемпіонатів України та Росії.

І назвати цю гру класичною «предсезонкою» не можна було ніяк. Обидві команди діяли на досить великих швидкостях, грали в силовій манері, не шкодуючи себе і суперника. Показовий момент стався в самому кінці першого тайму, коли на полі спалахнула бійка. У підсумку, було вилучено з поля по одному гравцю з обох сторін - динамівець Лукман Аруна і Лассана Діарра з «Анжі».

В ігровому плані спочатку переважав український віце-чемпіон. Кияни відкрили рахунок завдяки точному удару Ніко Кранчара на 21-й хвилині. Але, в кінцівці тайму, в перебігу трьох хвилин «Анжи» не тільки зрівняв рахунок, але й вийшов уперед. Першим відзначився Мубарак Буссуфа, а вивів росіян вперед Юрій Жирков - 1:2. У другому таймі суперники трохи знизили темп і кількість небезпечних моментів знизилася. Тим не менш, один з них призвів до взяття воріт. В атаці киян на 70-й хвилині фланговий простріл точним ударом замкнув Адмір Мехмед - 2:2.

Попереду в динамівців ще три підготовчих матчі до нового сезону, які відбудуться в рамках турніру Marbella Cup 2013 з 4 по 10 лютого. Першу офіційну гру нового сезону - 14 лютого проти «Бордо» - динамівці проведуть на НСК «Олімпійський» в Києві.