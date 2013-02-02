«Шахтар» виграв Copa del Sol

У рамках підготовки до другої частини чемпіонату України і матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти німецької «Боруссії» (Дортмунд) найсильніший на даний момент клуб України взяв участь в досить популярному в останні роки турнірі. Copa del Sol.

Він постійно збирає провідні команди східної Європи та скандинавських країн, у національних чемпіонатах яких в цей час зимова пауза. До сьогоднішнього дня гірники виграли три матчі групового етапу.

Фінал проти поляків проходив з явною перевагою українського чемпіона. «Відзев» старанно оборонявся і лише зрідка намагався контратакувати, але безуспішно. А двічі поляки не встояли і в обороні. На 19-й хвилині гри простріл Даріо Срни справа замкнув точним ударом Генріх Мхітарян. А на 82-й хвилині вже Фернандіньо увірвався в штрафну суперника праворуч і прострілив вздовж воріт. На цей раз передачу партнера замкнув Едуардо - 2:0. Лише в кінцівці гри донецькі футболісти розслабилися і поплатилися за неуважну гру в обороні. Бартоломей Павловські заволодів м'ячем у штрафній «Шахтаря» і пробив точно в кут з 12-ти метрів - 2:1.

Таким чином, «Шахтар» показав стовідсотковий результат на турнірі в Ла-Манзі.